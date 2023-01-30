Sivas'ta 52 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı Güncel Haberler Sivas'ta kar nedeniyle 52 yerleşim yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta kar nedeniyle 52 yerleşim yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor. Sivas'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 52 yerleşim yeri yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

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