Sivas'ta 5 Milyon 940 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheliye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem yapıldı.
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bir kamyonda arama yaptı.
Aramada, 5 milyon 940 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel