Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

AA - Serhat Zafer - Güncel
Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Sivas'ta su pompası, demir kapı ve elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas'ta su pompası, demir kapı ve elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Merkeze bağlı Dörteylül köyünde M.Ş'ye ait tarladan su kuyusunun kilidini kırarak su pompası, hidrofor, demir kapı, elektrik kablosu ve çelik halat gibi malzemelerin çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla H.P, C.E.P, H.D. ve D.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title