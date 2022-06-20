Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı Sivas'ta su pompası, demir kapı ve elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Sivas'ta su pompası, demir kapı ve elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Merkeze bağlı Dörteylül köyünde M.Ş'ye ait tarladan su kuyusunun kilidini kırarak su pompası, hidrofor, demir kapı, elektrik kablosu ve çelik halat gibi malzemelerin çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla H.P, C.E.P, H.D. ve D.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. AA / Serhat Zafer - Güncel Güncel Haberler

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