Sivas'ta 4,7 ve 4,1 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi

Sivas'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'daki 4,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonra merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Depremin 22,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.