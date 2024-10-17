Sivas'ta 4,7 ve 4,1 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Sivas'ta, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 10 dakika içinde 4,1 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 22,98 kilometre olarak kaydedildi.
Sivas'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'daki 4,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonra merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Depremin 22,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.