Sivas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem: Vali Şimşek Açıklamalarda Bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, saat 11.29'da yaşanan 4,7 büyüklüğünde ilk depremin merkez üssü Hacıali köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Hüseyin Sarıtaş'dan bilgi alan Vali Şimşek, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "İlimiz merkezinde iki deprem yaşadık. Depremin merkezi Hacıali köyü ve Akpınar köyleriydi. Depremlerden birisi 4,1, diğeri 4,7 şiddetinde gerçekleşti. Çok şükür ucuz atlattığımız bir deprem oldu. Şu ana kadar yaptığımız saha taraması sonucunda 12 evde hafif hasar olduğunu tespit ettik. Okullarda bir panik yaşandı. 5 öğrencimiz fenalaştı. Bunlardan iki tanesi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor. Bunların dışında önemli bir olay meydana gelmedi. Bir olumsuzluk sahadan bildirilmedi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu çalışmaları birkaç gün daha devam ettirecek. Sosyal Yardımlaşma birimimiz, Kızılay, AFAD, jandarma ve hepimiz buradayız. Devletimiz güçlüdür. Her zaman vatandaşın yanındadır. İnşallah daha büyük depremler görmeyiz. Rabbim bizleri her türlü depremden korusun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,