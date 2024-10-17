Sivas'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem: 12 Evde Hafif Hasar Tespit Edildi

'12 EVDE HAFİF HASAR TESPİT ETTİK'

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, saat 11.29'da yaşanan 4.7 büyüklüğünde ilk depremin merkez üssü Hacıali köyüne gelip incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Hüseyin Sarıtaş'tan bilgi alan Vali Şimşek, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şimşek, "İlimiz merkezinde iki deprem yaşadık. Depremin merkezi Hacıali köyü ve Akpınar köyleriydi. Depremlerden birisi 4.1, diğeri 4.7 şiddetinde gerçekleşti. Çok şükür ucuz atlattığımız bir deprem oldu. Şu ana kadar yaptığımız saha taraması sonucunda 12 evde hafif hasar olduğunu tespit ettik. Okullarda bir panik yaşandı. 5 öğrencimiz fenalaştı. Bunlardan 2 tanesi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor. Bunların dışında önemli bir olay meydana gelmedi. Bir olumsuzluk sahadan bildirilmedi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu çalışmaları birkaç gün daha devam ettirecek. Sosyal Yardımlaşma birimimiz, Kızılay, AFAD, jandarma ve hepimiz buradayız. Devletimiz güçlüdür. Her zaman vatandaşın yanındadır. İnşallah daha büyük depremler görmeyiz. Rabb'im bizleri her türlü depremden korusun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.