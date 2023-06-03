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Sivas'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncel Haberler

SİVAS'ta merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk İl merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

SİVAS"ta merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk İl merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivas Güncel Haberler

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