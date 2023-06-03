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Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İl merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Sivas Güncel Haberler

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