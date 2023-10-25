Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 58 TU 464 Fiat marka hafif ticari araç ile A.F.E. yönetimindeki 34 GGE 635 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 GGE 635 plakalı araç park halindeki 58 ADV 011 plakalı Toyota marka araca çarparak durdu. Kazada araçların içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.