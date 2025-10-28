Haberler

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşku ile Kutlandı

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşku ile Kutlandı
Güncelleme:
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve Cumhuriyet'in ilanı 21 pare top atışıyla kutlandı. Törene il protokolü katıldı ve etkinlik fidan dağıtımı ile son buldu.

SİVAS'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk töreni sonrası ise Cumhuriyet'in ilanı 21 pare top atışıyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kalesi'nden 21 pare top atışı yapıldı. Daha sonra ise Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


