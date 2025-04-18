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Sivas'ta 27 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Sivas'ta, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta, hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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