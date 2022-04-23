Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler

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Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kiraladıkları araçla kentte 27 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan S.T, C.A, ve A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Sivas, Güncel, Haberler

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