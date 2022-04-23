SİVAS'TA 27 EVDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Haberler

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SİVAS'TA 27 EVDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ta, 27 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

SİVAS'ta, 27 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli tarihlerde evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yaptı. Kiraladıkları araçla gittikleri mahallelerde 27 evden hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlenen S.T., C.A., A.K. ve G.İ. polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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