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Sivas'ta 2025 Şeker Pancarı Sezonu Başladı

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Sivas'ta şeker pancarı üretimi için traktörler tarlalarda tohum ekmeye başladı. Çiftçiler, bu yıl 3 bin 500 dönüm alanda ekim yaparak bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Traktörler sıra sıra dizildi, şeker pancarı toprakla buluştu

SİVAS - Şeker pancarı üretiminde Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi olan Sivas'ta 2025 sezonu başladı. Sıra sıra dizilen traktörler, şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu.

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci kenti olan Sivas'ta nisan ayı ile birlikte arazilerdeki hareketlilik arttı. Ekilebilir arazi bakımından Türkiye'de önemli üretim merkezlerinden birisi olan Sivas'ta tarlalarını süren çiftçiler, şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu. Hafik ilçesine bağlı Göydün köyü sınırlarında yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazide ekim yapan çiftçiler, 2025 pancar sezonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Sivas'ın pancar üretimi noktasında çok önemli bir il olduğunu ifade eden çiftçi Nihat Kaya, "2025 yılı şeker pancarı ekimine başladık. Bulunduğumuz bölgede 3 bin 500 dönüm alanda ekime başladık. Şeker pancarı anlamında Sivas ilimiz toplamda 5 şehrin şeker fabrikasına ürün gönderimi yapıyor. Şeker oranı anlamında da tatlı oluyor. Verim olarak da rekorlar kırıyoruz. Nisan ayının sonunda toprakla buluşan pancarlar, ekim aynın ortalarında hasat ediliyor. Bütün çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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