Sivas'ta 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Sivas'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 114 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmen ders başı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, okulun ilk gününde Halil Rıfat Paşa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencileri yalnız bırakmadı.

Sınıfları gezerek öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Şimşek, öğretmenler odasında da eğitimcilerle sohbet etti.

Sivas'ta yaklaşık 114 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenle sorunsuz bir şekilde ders başı yapıldığını belirten Şimşek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız ile onları yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da Yahya Kemal Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni dönemin heyecanını paylaştı.

Uzun, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni eğitim öğretim yılı, evlatlarımız için başarılarla, öğretmenlerimiz için de sağlık ve huzurla dolu olsun. Tüm velilerimize de hayırlı bir dönem diliyorum, başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.