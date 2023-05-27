Sivas'ta 2022'de 78 kişi trafik kazası sonucu öldü

Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2022 yılında meydana gelen bin 643 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 78 kişi öldü, 3 bin 142 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas'ta bin 643'ü ölümlü-yaralanmalı, 4 bin 952'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 595 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 78 kişinin hayatını kaybettiği Sivas'ta 3 bin 142 kişi de yaralandı. Ölenlerin 41'i kaza yerinde 37'si ise kaza sonrası yaşama veda etti. - SİVAS