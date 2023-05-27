Sivas'ta 2022'de 78 kişi trafik kazası sonucu öldü
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Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2022 yılında meydana gelen bin 643 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 78 kişi öldü, 3 bin 142 kişi yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı.
Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2022 yılında meydana gelen bin 643 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 78 kişi öldü, 3 bin 142 kişi yaralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas'ta bin 643'ü ölümlü-yaralanmalı, 4 bin 952'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 595 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 78 kişinin hayatını kaybettiği Sivas'ta 3 bin 142 kişi de yaralandı. Ölenlerin 41'i kaza yerinde 37'si ise kaza sonrası yaşama veda etti. - SİVAS