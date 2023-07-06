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Sivas'ta 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 20 yıl 4 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 20 yıl 4 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 16 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay 50 gün hapis cezası bulunan K.Y'nin (35) yakalanması İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kentteki bir adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas Güncel Haberler

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