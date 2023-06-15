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Sivas'ta 20 şişe kaçak içki ele geçirildi

Sivas'ta 20 şişe kaçak içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Sivas'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsünde M.Ş. (38) ve G.S. (46), yurt dışından kaçak yollarla yurda soktukları 20 şişe kaçak içkiyle yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Güncel Haberler

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