Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.G. (27) yönetimindeki 58 BR 721 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Kayseri Caddesi Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'nda G.C. (53) idaresindeki 58 AZ 577 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü G.C. ile aracında bulunan A.Y, C.A, M.G. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel