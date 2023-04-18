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Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

G.C. (36) idaresindeki 58 ADY 820 plakalı otomobil, Kangal- Divriği kara yolu Çetinkaya mevkisinde, A.K'nin (28) kullandığı 61 LJ 003 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile A.K'nin aracında bulunan S.K. (22) yaralandı.

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Divriği Kangal Sivas Güncel Haberler

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