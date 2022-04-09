Sivas'ta yolcu otobüsünde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Sivas-Erzincan kara yolu kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, yolculardan N.D'nin (18) valizinde 2 kilo 50 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.