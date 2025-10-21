Sivas'ta 2 Katlı Binada Yangın: 1 Gözaltı

Sivas'ta 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhangazi Mahallesi'nde alt katı M.A'ya, üst katı ise M.Ş'ye ait olan iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, daireler kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili polis ekipleri olay yerinde bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.