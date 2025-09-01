Sivas'ta 2. Geleneksel Çepni Gecesi Coşkusu

Gemerek ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Çepni Gecesi, yerel sanatçılar ve misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa çeşitli siyasetçiler ve halk katıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2. Geleneksel Çepni Gecesi programı gerçekleştirildi.

Programda yerel sanatçılar Bahar Erdem ve Faruk Çetin ile Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve sanatçı Nazlı Öksüz sahne aldı.

Programa, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer, programa destek sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
