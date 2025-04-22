Sivas'ta 17 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Sivas'ta 'kasten adam öldürme' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Sivas'ta "kasten adam öldürme" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "kasten adam öldürme" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel