Sivas'ta 151 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 151 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 151 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte iki adres ve bir araca operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 151 kilo 800 gram TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS