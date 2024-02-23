Sivas'ta 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sivas'ta hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 8 sabıka kaydı olan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.Ş'nin il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.