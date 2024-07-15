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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Sivas Politika Güncel Haberler

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