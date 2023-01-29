SİVAS'TA 105 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 105 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kent genelinde gece etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Diğer yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntü oluştu. İl Özel İdaresi ise kar yağışı sonrası il genelinde 105 yerleşim yerinin yolunun kapandığını açıkladı. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel