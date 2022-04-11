1000 öğrenciye kayak eğitimi verildi

Sivas'ta hayata geçirilen "Kışlar Daha Güzel Olacak" projesi kapsamında 1000 öğrenci, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak eğitimi aldı.

Sivas Valiliğinin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında 3 yıldır uygulanan proje kapsamında çocuklara kayak eğitimi verildi.

İl merkezi ile ilçe ve köylerde derslerinde başarılı olan öğrenciler içinden belirlenen 1000 kişilik grup, proje dahilinde 68 idareci ve öğretmen ile 4 antrenörden eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Kayak kültürünü oluşturmak, değerler eğitimini vermek istiyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, özellikle kırsalda yaşayan çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocuklarımızı sosyal, kültürel ve sportif anlamda nitelikli hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan projenin önemine vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağı çocuklarımızla anlam buluyor. Bu dağın belki de en güzel meyveleri, en güzel renkleri bu çocuklar. İnşallah bu eğitimlerle kayağı geliştirecek, sevecek ve Türkiye'nin en iyi kayakçıları olacaklar. Türkiye'ye örnek olan bu proje ile yetenekli öğrenciler ortaya çıkıyor, kayak sporu da ilimizde yaygınlaşıyor. Temennimiz, bu çocuklarımızın kayak sporunda ülkemizin bayrağını ulusal ve uluslararası müsabakalarda dalgalandırmalarıdır."