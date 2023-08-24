Sivas'ta 10 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonunda, bir yolcunun valizinde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu taciri tutuklandı.

Sivas'ta durumundan şüphelenilen bir yolcunun valizinde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsü ile Sivas'a gelen bir şahsı takibe aldı. Terminalde inen şahsın valizinde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Valizinde 16 ayrı parça halinde paketlenmiş 10 kilogram esrar yakalanan şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda farkında olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS