Sivas'ta 10 bin meyve fidanı toprakla buluşturulacak

SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası ile bir firma arasında imzalanan protokol kapsamında 10 bin meyve fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Sivas Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, fidancılık işletmesinde gerçekleştirilen programa, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ziraat Odası Meclis Başkanı Cemil Gözen ve çiftçiler katıldı.

Çetindağ, burada yaptığı konuşmada, salgınla tarımın, hayvancılığın ve meyveciliğin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Sivas'ta meyveciliği geliştirmek için 10 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Çetindağ, "Amacımız Sivas'ımızda meyvecilik kültürünün oluşturulmasına ve meyveciliğin geliştirilmesine katkı sağlamak. Çiftçimizin de buna duyarlı olduğunu gördüğümüz için Sivas Ziraat Odası olarak bu kampanyayı başlattık." ifadelerini kullandı.

Herkesin fidan talebinde bulunabileceğini belirten Çetindağ, şunları kaydetti:

"Artık herkesin bahçesinde bir kayısının, bir eriğin, bir elmanın olmasını istiyoruz. Yeni nesillerin önünü açmak için böyle bir çalışma başlattık. Sivas'ımızda güzel şeyler oluyor. Bu güzel bahar ayında bu 10 bin fidanımızı inşallah toprakla buluşturacağız. Fidan almak isteyen vatandaşlar öncelikle Sivas Ziraat Odamıza uğrayacaklar. Oradan fişlerini alarak buradaki fidancılık işletmesine gelerek fidanlarını alacaklar. Hem piyasa şartlarından ucuz hem de kaliteli. Fidanlarını beğenmeyen çiftçilerimize paralarını iade edebiliriz."