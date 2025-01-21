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Sivas'ta 10 Bin Badem Tohumu Toprakla Buluştu

Sivas'ta 10 Bin Badem Tohumu Toprakla Buluştu
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Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından 10 bin badem tohumu ekimi gerçekleştirildi. Etkinlikte 80 bin badem tohumunun daha toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu.

Sivas Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen badem tohumları Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ormanlık alana ekildi.

Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki Mahmutoğulları Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllü vatandaşlar, bir hafta süren çalışma sonucu 10 bin tatlı badem tohumunun ekimini gerçekleştirdi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Dr. Rüşan Sümbüloğlu, Orman İşletme İl Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalar neticesinde bugüne kadar 80 bin tatlı badem tohumunu ilçede toprakla buluşturduklarını belirterek, "100 bin çam fidanı diktiğimiz bu bölgede çamlarla bademlerimizin de sulamalarını düzenli olarak yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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