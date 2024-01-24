Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı
Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 10 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Sivas- Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında A.T.Ö'nün kullandığı araca arkadan gelen 3 araç çarptı.
Sonrasında kazayı görerek yavaşlamak isteyen 6 araç da kazaya karıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.T.Ö, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.