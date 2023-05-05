Sivas'ta 1. Uluslararası Multidisipliner İletişim Bilimleri Kongresi başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Multidisipliner İletişim Bilimleri Kongresi başladı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, dekanlar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program SCÜ tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, "Birincisi yapılan bu kongreyi iletişim bilimleri adına çok önemli görüyor ve önümüzdeki yıllarda gelenekselleşeceğine inanıyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.