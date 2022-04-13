SİVAS-SİVAS'TA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI: 9 YARALI

SİVAS'ta kar yağışıyla kayganlaşan zeminin neden olduğu iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. İlk kaza saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda G.H. yönetimindeki 60 TR 424 plakalı otomobil ile R.E idaresindeki 58 ACY 824 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Diğer kaza ise Gültepe Mahalesi Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. Erzincan'dan Ankara'ya giden C.U. yönetimindeki 58 ABH 824 plakalı otomobil ile 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden çıkan A.E.'nin kullandığı 58 ADE 023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Her iki kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(DHA)