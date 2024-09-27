Motosiklet Hırsızlığı İhbarında Şehit Olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Duygularını Paylaştı

İSTANBUL'da, motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini belirterek, "Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye anons geçince, hemen eşimi aradım, açmadı, çok merak ettim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'Kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.

Ümraniye'de Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesiyle şehit olan Şeyda Yılmaz'ın eşi polis memuru eşi Semih Yılmaz, Sivas'taki evinde taziyeleri kabul ediyor. O gün yaşadıklarını anlatan Semih Yılmaz, olay anında polis merkezinde görevde olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun. Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım, açmadı. Çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma 'Ben burada duramıyorum, beni götürün' dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'Kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim" dedi.

'ŞEHİT OLMAYI İSTİYORDU'

Eşinin şehit olma isteğinin her zaman var olduğunu belirten Semih Yılmaz, "Hastanedeyken çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. 'Önce ben olayım, sonra sen olursun' diye. Öyle aldım haberini. Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim. Belki söylenecek çok söz var ama devletimizin gereğini yerine getireceğine inancım tam. Başka Şeyda'lar şehit olmasın, başka anaların, babaların, eşlerin, çocukların canı yanmasın. Devletimizden bunu diliyorum. Bu suç makinelerine karşı biraz daha dikkatli olunmasını talep ediyorum. Ben yandım, başka ailelere ateş düşmesin" diye konuştu.

MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

Öte yandan 23 Eylül'de Sivas'taki Polis Şehitliği'ne defnedilen ve şehitlikteki tek kadın şehit polis olan Şeyda Yılmaz'ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. Şehitliğe gelenler Yılmaz'ın kabri başında dua edip, çiçek bırakıyor. Bazı küçük çocukların da kendi elleriyle çizdikleri ve üzerine 'Hep yanındayız Şeyda abla' yazılı notları mezarının üzerine bıraktıkları görüldü. Şehidin mezarını ziyaret eden Ömer Ekşi isimli çocuğun ise bir kağıda kalp resmi çizerek, 'Şeyda abla seni çok seviyordum. Ben şehit olacağım diyordun ve isteğin yerine geldi. Keşke daha uzun yaşasaydın. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun' yazılı not bıraktığı görüldü.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,