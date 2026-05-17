Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Deveci güven tazeledi

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına Fatih Deveci yeniden seçildi.

Deveci, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendilerine yeniden güven duyan tüm üyelere teşekkür ederek, şehit aileleri ve gaziler için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Genel kurulun hayırlı olmasını temenni eden Deveci, "Bizlere yeniden bu kutsal emaneti layık gören aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren sosyal, kültürel ve dayanışma alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Deveci, "Amacımız şehitlik ve gazilik makamının onurunu en güçlü şekilde yaşatmak, ailelerimizin her daim yanında olmaktır." ifadesini kullandı.

Deveci, yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
