Sivas şehidini uğurladı - Haberler

Sivas şehidini uğurladı Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Köy camisinde kılınan ikindi namazının ardından yoğun yağmur altında kılınan cenaze namazına şehit babası Cemal Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılar yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti. Şehit Yıldırım'ın eşi Düriye Yıldırım, son kez düğünlerini göremediği eşinin tabutuna sarılıp göz yaşları döktü. Son izninde Sivas'ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu. (Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Piyade Sivas Güncel Haberler

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