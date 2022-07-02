Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı (3)

AĞBABA: ARKASINDAKİ GÜÇLERLE HESAPLAŞILMALI

Sivas Olayları'nın 29'uncu yıl dönümü nedeni ile 3'üncü anma programı olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi dernekleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Seyrantepe Mahallesi üzerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli, şimdiki Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi. Burada siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları bina önüne karanfil bıraktı. Etkinliği düzenleyen gruplar adına konuşmalar yapılırken, binanın müzeye dönüştürülmesi talebi tekrarlandı.

Fatih YILMAZ-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS,