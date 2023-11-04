Sivas, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Sivas, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de, "SayStop diyoruz, Filistin için yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri Sivas, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de, "SayStop diyoruz, Filistin için yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Sivas'ta AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde bir araya geldi.

Ellerinde döviz ve bayraklarla İsrail karşıtı slogan atan gençler, İsrail'in yaptığı zulmü kınayarak, Hükümet Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Sakarya, yaptığı açıklamada Gazze'de günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kanına seyirci kalamamak üzere toplandıklarını söyledi.

Etkinliğe AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat da katıldı.

Niğde

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan üyeler, Şadırvan Parkı'na yürüdü.

AK Parti Niğde Gençlik Kolları Başkanı Onur Olça, konuşmasında, 7 Ekim'den bugüne kadar yapılan saldırılarda çok sayıda sivil can kaybının yaşandığını ve en temel insan haklarının hiçe sayıldığını söyledi.

Etkinliğe AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir de katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Ahi Evran Camii önünde toplanan gençler, "Filistin'de Zulme Dur De" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı bu zalimliği sona erdirmeye çağırdığını anımsattı.

Katılımcılar, açıklamanın ardından Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Tarık Kesekçi Parkı'nda buluştu.

Ellerinde "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, yaşanan zulmün karşısında insan hakları savunucularının sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Etkinlikte, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da yer aldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar Hüseyin Kahya Parkı'nda buluştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tuğrul Resul Sofuoğlu, yaptığı konuşmada, Netanyahu hükümetinin soykırım suçu işlediğini vurgulayarak, "Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Etkinliğin ardından katılımcılar Türk Kızılayın kan alma birimine giderek kan bağışında bulundu.