Sivas Milli Eğitim Müdürü, yeni müfredat taslağını ilçe müdürleriyle görüştü

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını görüşmek üzere ilçe milli eğitim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yener, başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin video konferans sistemi ile katıldığı toplantıya birim amirleri de katılım sağladı.

Yener, toplantıda yaptığı konuşmada, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak yeni müfredatın, 1 haftalık askı sürecinde alınacak görüş ve önerilere göre revize edileceğini belirtti.

Tüm eğitim camiasının bu sürece katkı sağlaması gerektiğini aktaran Yener, "Bakanlığımız, katılımcı bir müfredat oluşturmak için, yürüttüğü hassas çalışmaları kamuoyunun da görüşünü aldıktan sonra neticelendirecek. Öğretmenlerimizin bu süreçteki görüş ve önerileri çok önemli. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan bu çalışmaya katkı sağlayalım." ifadelerini kullandı.