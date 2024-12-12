Sivas Milli Eğitim Müdürü Ulaş İlçesini Ziyaret Etti

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ziyarette Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve birim amirleri ile bir araya gelen Yener, ilçenin eğitim durumu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapasımda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yener ve beraberindekiler daha sonra Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yener, matematik dersi işleyen öğrencilere çeşitli örnekler üzerinden problem çözme aşamaları hakkında bilgi verdi.

Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Yener, eğitimcilerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.