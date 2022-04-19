Sivas merkezli terör operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu H.C. (26) merkeze bağlı bir köyde çalıştığı besi çiftliğinde yakalandı.

Jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.K'nin (37) ise Kayseri'de bir inşaat şirketinde çalıştığını tespit etti. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

DHKP-C silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen özel güvenlik görevlisi M.Ö. (53) ise görev yaptığı Ankara'da yakalandı.

FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla aranan V.T. ( 44) de ikamet ettiği Yalova'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K. ve V.T. tutuklandı, H.C. ve M.Ö, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, DAEŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan B.B'nin (36) yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.