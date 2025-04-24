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Sivas Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 18 Gözaltı

Sivas Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 18 Gözaltı
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı yürütülen operasyonda farklı markalarda ve modellerde çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

SİVAS merkezli Tokat, Ankara ve Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkez ile Tokat, Ankara ve Balıkesir illerindeki eş zamanlı operasyonlarda 21 ikamet ve 10 araçta arama yapıldı. Aramalarda, farklı marka ve modellerde 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca mermisi, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı mermisi, 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında, 'Silah kaçakçılığına muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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