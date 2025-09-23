Haberler

Sivas Merkezli FETÖ Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Sivas merkezli Tokat, Manisa ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, üniversite öğrencisi 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

