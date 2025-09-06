Sivas Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bilişim dolandırıcılığına yönelik Sivas ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan dijital incelemelerinde, çok sayıda mağdura ait kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere mağdurların banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.