Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği Temmuz Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği temmuz ayı olağan meclis toplantısı Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

Zara Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, inşa edilecek depolama tesisi ile katı atıkların çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde bertarafının sağlanması konuları görüşüldü.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, Hafik Belediye Başkanı Habib Görler ve Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş katıldı.