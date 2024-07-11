Üye Girişi
Haberler

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği Temmuz Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği temmuz ayı olağan meclis toplantısı Zara ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, inşa edilecek depolama tesisi ile katı atıkların çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde bertarafının sağlanması konuları görüşüldü.

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği temmuz ayı olağan meclis toplantısı Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

Zara Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, inşa edilecek depolama tesisi ile katı atıkların çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde bertarafının sağlanması konuları görüşüldü.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, Hafik Belediye Başkanı Habib Görler ve Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Çevre Belediye Politika Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title