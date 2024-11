Sivas Köftesi: Yüzde 100 Et İçeriği ile Lezzet Tutkunlarının Gözdesi

SİVAS'ta, kentin adını taşıyan köfte, hiçbir harç ve katkı maddesi içermeyen yüzde 100 et içeriği ile lezzet tutkunlarının ilgisini çekiyor. İlk kez dedeleri tarafından üretilen ve kentte marka haline gelen Sivas köftesinin farkını anlatan işletmeci İshak Kaan Usta (44), "İçeriğinde sadece Sivas'ta özel olarak beslenen hayvanların eti ve ilimize ait mineralli tuz var. Yaz aylarında kentte tüketim, dışarıya gönderilenlerle birlikte günlük 10 tonu buluyor. Özellikle gurbetten gelen Sivaslılar, giderken beraberinde bolca köfte götürüyor" dedi.

Sivas'ta günlük olarak en çok tercih edilen yemek çeşidi olarak bilinen kente özgü tescilli Sivas köftesi, katkısız saf özelliği ile diğerlerinden ayrılıyor. İçerisinde tuz hariç hiçbir katkı maddesi ve harç bulunmayan Sivas köftesini özellikle kent dışından gelen ve ilk kez tadanlar çok beğeniyor. Klasik köfte anlayışından farklı olarak üretilen köfte, diğer şehirlerde ve yurt dışında yaşayan Sivaslıların da gözdesi durumunda. Yurt dışından yaz aylarında memleketlerine gelen Sivaslılar, dönerken beraberinde bol miktarda paketlenmiş Sivas köftesi götürüyor. Ayrıca isteğe göre de kentten kargoyla gönderim yapılabiliyor.

'KESİNLİKLE BAŞKA KATKI MADDESİ YOK'

Kentte Sivas köftesi üretim ve satışını yapan işletmeci İshak Kaan Usta, dedelerinin marka haline getirdiği köftenin özellikleri hakkında bilgi verdi. Sivas köftesinin, Sivas'ın yazın yayılım hayvanları, kışın da arpa, buğday, fiğ yiyerek beslenen hayvanların etinden üretildiğini belirten Usta, "Sivas hayvancılık konusunda önemli bir il. Sivas köftesi bu doğal beslenen hayvanların etlerinin sadece tuz ile yoğurulup dinlendirilmesinden meydana gelir. Bunun mucidi benim dedelerim. Sivas köftesi olarak Sivas'ı temsil eden bir ürünü oldu. İçeriğinde sadece Sivas'ta özel olarak beslenen hayvanların eti ve ilimize ait mineralli tuz var. Bu et kalitesi her yerde bulunmuyor. Bu ikisinin birleşmesi damakları şenlendiren bir lezzet meydana getiriyor. Sivas köftesini ayıran özelliği içerisinde hiçbir harçlı mamul yok. İlk kez Sivas köftesi yiyen, bu lezzeti daha önce tatmamış olanlar, 'Aa! biz sadece et yiyoruz' diyorlar. E! zaten köfte etten olur. Çünkü bu üründe kesinlikle başka bir katkı maddesi yok. Köfte denilince genel algı, içerisinde harçlı, maydanozu, soğanı, baharatı olan bir ürün olarak düşürülüyor. Bu tür köftelerin et oranı yüzde 40'lara falan düşüyor. Ama Sivas köftesinde yüzde 100 et olunca dışarıdan gelen misafirlerimiz, ilk tadan müşterilerimiz şaşırıyor" dedi.

'YAZIN TÜKETİM GÜNLÜK 10 TONU BULUYOR'

Sivaslı olanların nerede olursa olsun Sivas köftesi yeme isteği duyduğunu belirten Usta, "İstanbul'da olanlar da özlüyor. Buradan geldikleri zaman köfte götürüyorlar. Özellikle gurbetten gelen Sivaslılar, giderken beraberinde bolca köfte götürüyor. Öyle de bir sirkülasyonu var. Bu köftenin özelliği, tattığınız zaman daha bırakamıyorsunuz ve eş değeri de yok. 'Şu veya bu köfte bunun yerini tutar mı?' gibi de bir şey yok. Bu köfteye başlı başına bir ekol diyebiliriz yani. Yaz aylarında kentte tüketim, dışarıya gönderilenlerle birlikte günlük 10 tonu buluyor. Çünkü gurbetçimiz de var. Geliyorlar. Giderken de götürüyorlar" diye konuştu.

'DENETLEMELERDE TEMİZ ÇIKIYOR'

Sivas'ta tüm esnafın köfte yaparken et kalitesine özen gösterdiğine dikkat çeken İshak Kaan Usta, kentte köfte üretimi yapan birçok esnafın kendi yanlarında yetişme olduğunu ve bu geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Bütün meslektaşlarımız bu geleneği sürdürüyor ve içerisine tuzdan başka bir şey koymuyorlar. Sivas'ta üretilen köftelerin tümü denetlemelerde temiz çıkıyor. Biz ete tuz haricinde bir şeyi koyarak çoğaltmayı bilmiyoruz. Biz düz biliyoruz yani. Et ve tuz, bu kadarını biliyoruz. Onun için denetimler falan çok temiz çıkıyor. Sivas'ta hiçbir sorun çıkmıyor çok şükür. Bunu diğer meslektaşlarım adına da gururla söyleyebiliyorum. Hepsi de işini doğru ve dürüst yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Usta, kent dışından gelenler de ilk kez tatma fırsatı buldukları Sivas köftesini çok beğendiklerini ve diğerlerinden farklı bulduklarını dile getirdi.