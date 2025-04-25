Sivas Koç Barajı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Sivas'ın Hafik ilçesinde yapılması planlanan Sivas Koç Barajı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hafik Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve ENVA Çevre Sağlığı ve Güvenliği Enerji Mühendisliği personelince bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre İzinleri ve Denetimleri Şube Müdürü Semanur Koruç, yaptığı konuşmada, yapılması planlanan barajın 277 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci çerçevesinde de bilgi veren Koruç, "Hafik ilçesi Koç Bucağı, Bayramtepe, Boyalı, Çakırçimen, Demiryurt, Düzyayla ve Gökpınar köyleri sınırları içerisinde yapımı planlanan Sivas Koç Barajı için 11 malzeme ocağı kurulması planlanıyor. Barajın ilk etapta Sivas merkez ve Hafik ilçesinin içme suyuna destek olması hedefleniyor." diye konuştu.

Toplantıya, ilçe merkezi ile ilgili köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.