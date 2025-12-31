Haberler

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kayseri-Kahramanmaraş yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Yozgat'ta ise vatandaşlar kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Sivas kent merkezinde bir süredir etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kayseri

Kar yağışı nedeniyle Kayseri- Kahramanmaraş kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik ekipleri belirli noktalarda denetimlerini artırdı.

Alınan tedbirler kapsamında Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, araç sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Hava koşullarının seyrine göre yol durumunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Yozgat

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar da dükkanlarının önünü temizledi.

Belediye ekipleri ise sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Vatandaşlardan İsmail Dalaslan, AA muhabirine, "Yozgat'a beyaz çok yakışıyor. İnşallah bu yağışlar birkaç gün daha devam eder. Barajlarımızda bu sürede dolar ve şehrimizin su sıkıntısı giderilmiş olur." dedi.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

